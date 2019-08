Sander Raieste: Kerr Kriisale poleks ju paha ülevalt alla vajutada!

Štelmahersi sõnul on tegu küll vaid ühest küljest hooajaeelse mänguga, kuid teisalt on väga suur privileeg mängida Žalgirise suguse kaliibriga meeskonnaga.

«Ma mäletan kui Kalev ja Žalgiris omal ajal samas liigas madistasid. Hetkeseis kahjuks sellist vastasseisu ametlikus liigamängus ei luba, kuid töötame selle nimel, et tulevikus see korda saata.»

Žalgirise spordidirektor Robertas Javtokas sõnas samuti Kalevi ja Žalgirise mälestuste kohta, et tema sõnul oleks kahe klubi taasühinemine suurel areenil vägagi teretulnud sündmus.

«Ma käin igal aastal Eestis, kuid seekord alles esimest korda korvpallimänguga seoses. See trend võiks tulevikus muutuda.»

Javtokase sõnul on Žalgirise duubelmeeskonnas palliv Kerr Kriisa nende väike tükike Eestit tiimis ning ütles, et vaatamata erinevate mängijate koondiste kohustustest, tuleb Žalgiris Tallinnasse parima võimaliku tiimiga.

«Kerr on kindlasti tiimi nimekirjas ning mänguaega saavad ka palju teised noormängijad.»

«Eestis on väga suur au mängida eelkõige põhjusel, et siin on väga palju Žalgirise fänne,» ütles Javtokas lõpetuseks.