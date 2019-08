Postimehe aruanne Ungarist: miks jäi Eesti naiste võrkpallikoondis avamängus trammi alla?

Postimehe tähelepanekud kindla kaotuse põhjustest on siin:

Klassivahe. Ungari koondis on tänasel päeval Eestist taseme poolest parem. Ungarlannade kooseis on ühtlaselt tugev, eestlannadest ollakse nii pikemad kui võimsamad. Samas näitasid vastased, et suudavad pika kasvu juures olla ka kiired ja tehnilised. Eesti serviga tuldi suurepäraselt toime, mis lõi eeldused rünnakumeisterlikkuse demonstreerimiseks Kindlasti ei kuulu Ungari maailma absoluutsesse tippu, aga tugev tegija ollakse Euroopas igal juhul. Eesti naiskond vajab Ungari alistamiseks ideaalset mängu, täna seda pakkuda ei suudetud.

Servi vastuvõtt. Koondise peatreener Andrei Ojamets rõhutas EMi eel korduvalt, kui tähtis on servi vastuvõtt. Hea vastuvõtt tagab Eestile võimalused mitmekülgsemateks rünnakuteks, mille abil on füüsilist allajäämist võimalik kompenseerida. Mängus Ungariga vastaste servidega hakkama ei saadud. Ungarlased võtsid sihikule meie nurgaründajad Nette Peidi ja Kristiine Miileni, kes servi vastuvõtuga selgelt hätta jäid. Protokolli läks kirja koondise vastuvõtuks 39% - näitaja, millega Eestil on väga raske EMilt võitu teenida.

Kertu Laagi ebaõnnestumine. EM-valikturniiril Eesti koondise liiderkoormat kandnud Kertu Laak oli eile oma parimate päevade vari. Eesti koondise põhidiagonaalründaja sai 16 tõstet, millest punktiks lõi vaid ühe. Kolmandas geimis võttis peatreener Ojamets 21-aastase talendi pingile puhkama - täna polnud üldse tema päev. Aga Kertu Laagi kehvale mängule on olemas ka seletus. Koondise diagonaalründaja on mais saadud sõrmeluu murru tõttu vähese mängupraktikaga - kaks kuud vigastusega väljas olnud Laak sai esimesed võistlusmängud kirja alles kahe nädala eest. Seega on lootust, et olukord EMi jooksul paraneb.