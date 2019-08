Eesti mängur püüab 34-miljonilise auhinnafondiga turniiril finaalkohta

Ivanov ehk Puppey kuulub tiimi The Secret, kes on turniiril võtnud juba kolm võitu ning liigub üsna kindlalt finaali suunas. Mäng, milles meeskonnad mõõtu võtavad on Dota 2.

29-aastane mängur on Team Secreti kapten ning siiamaani on tema teenistus ligikaudu 2,2 miljonit dollarit. Kogu turniiri auhinnafond on ligi 34 miljonit dollarit, millest üle 45% läheb esikoha võitnud tiimile. See tähendab, et Ivanovi tiimi võidu puhul saaksid nad auhinnaks umbes 15,5 miljonit dollarit.