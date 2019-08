Selgusid Eesti meistrid golfis

Meeste klassis võidutsenud Turba (EGCC) võidutulemus oli kolme päeva kokkuvõttes -4 (71, 69, 72). See tulemus on läbi aegade paremuselt kolmas võidutulemus. Väljaku teine pool tundus, et sobis Turbale just kõige paremini, kuna numbriteks viimasel üheksal olid tal päevade järjekorras 34, 33, 33. Carl Hellati hõbemedali aitas täna vormistada 33 lööki teisel poolel, kogutulemuseks oli Niitvälja Golfiklubi mängijal +4 (76, 71, 73).