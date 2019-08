Klopp: loodan, et jalgpalli Superliigat ei sünni mitte kunagi

Viimastel aastatel on liikunud palju jutte, et mitmed tippklubid plaanivad end kodumaa jalgpalliliigadest ning UEFA-st lahku lüüa. Plaaniks on luua Euroopa Superliiga sarnaselt korvpalli Euroliigale.

«Ma loodan väga, et seda Superliigat ei sünni mitte kunagi. Meistrite liiga on jalgpalli jaoks suurepärane turniir, ka Euroopa liiga on hea. Meistrite liiga ongi ju justkui Superliiga, lihtsalt seal ei näe ühtede ja samade meeskondade omavahelisi kohtumisi,» lausus Klopp väljaandele Kicker.

«Majanduslikult võib see muidugi kasulik olla, aga kes viitsiks vaadata seda, kuidas Liverpool Madridi Realiga kümme aastat järjest mängib? Meil on juba hetkel väga tihe kalender, selline Superliiga ei pruugi ka fännidele meeldida,» arvas Klopp.