Tänak: pärast Sardiinia rallit oli meeskonnas pingeline, nüüd on olukord parem

«Soomes oli meil kaks autot poodiumil ja Saksamaal nüüd juba kolm. Sellised tulemused on meeskonnale ülimalt tähtsad, see annab igale meeskonnaliikmele kõvasti motivatsiooni juurde,» lausus Tänak.

«Ma loodan, et nad mõistavad, et nende raske töö on vilja kandma hakanud. See hoiab neid loodetavasti piisavalt motiveerituna, et edaspidi samamoodi jätkata,» rääkis Tänak.