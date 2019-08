Sainz: F1-sarjas pole puudus mitte kiiretest sõitjatest vaid kiiretest meeskondadest

"Usun, et F1 võiks 2021 aastal kõvasti muutuda. Siis võiks muutuda sõitjate nimekiri, kes reaalselt ka MM-tiitli nimel sõita saavad. Peab olema õnne, et olla õiges meeskonnas õigel ajal. Kui Verstappen on 2021. aastal õiges kohas, tuleb ta mitmel korral maailmameistriks. Kui ta aga on vales meeskonnas, siis ta maailmameistriks ei tule," rääkis Sainz.

"F1-sarjas probleemiks on see, et siin ei sõltu tulemus otseselt sportlase võimetest nagu näiteks 100 m jooksus. Seal võidab alati parim. Ma usun, et paremad sõitjad on siiski ka paremates meeskondades, aga neid kohti heades meeskondades on liiga vähe – konkurentsivõimelisi sõitjaid on hetkel palju rohkem," avaldas Sainz arvamust.