Klopp ja Pochettino: Premier League'i reegleid tuleb muuta

Ülejäänud Euroopa tippliigades sulgub üleminekuaken 2. septembril, mis tähendab, et Inglismaa klubid ei saa ülejäänud augusti jooksul enda ridadesse kedagi tuua, kuid teistel on võimalik kuni 2. septembrini Inglismaalt mängijaid soetada.

Premier League'i reeglistiku järgi on võimalik üleminekuakna reegleid muuta, kui enamus ehk vähemalt 11 tiimi on muudatustega päri.

Samuti on mitmed peatreenerid nagu Jürgen Klopp ja Mauricio Pochettino selgelt välja öelnud, et Inglismaa üleminekuakna sulgumiskuupäev tuleb ära kaotada.

«Mind ei huvita, millal see sulgub, ma lihtsalt arvan, et see peaks sulguma igal pool samal ajal,» sõnas Klopp.