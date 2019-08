Hispaania kõrgliiga president: Neymar ja Ronaldo pole olulised, ainult Messi loeb

Neymari on seostatud La Ligasse naasemisega terve suve jooksul. Nüüdseks on Neymar vahele jätnud praeguse leivaisa Paris Saint-Germaini esimesed kolm liigamängu, seega üleminek tundub olevat järjest tõenäolisem.

«Tähtis näitaja on see, et me mängime kõrgetasemelisi mänge 10 kuud järjest ning tekitaksime rõõmu ja sütitaksime kirge Hispaania jalgpallist fännidele üle kogu maailma.»