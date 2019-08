Ott Tänak: Türgi ralli saab olema selle hooaja raskeim

Tänak, kes mullu dramaatiliseks kujunenud Türgi võistluse võitis, suhtub sellesse üsnagi aupaklikult. «Türgi etapp on vaieldamatult selle hooaja raskeim. Sama asja sai öelda juba eelmisel korral, sest meie seisukohalt oli see aasta halvim esitus.»

«See aasta oleme juba paremini valmistunud ning loodan, et saame heal tasemel hakkama. Ka meeskond on kõvasti pingutanud raske etapi eel. Tean, et Türgi vajab samasugust sirgjoonelist lähenemist nagu Saksamaa,» lisas Toyota rallitiimi esindav Tänak.