Kas vigastusega kimpus olev esireket suudab oma tiitlit kaitsta?

Serbia tennisisti sõnul tundis ta end mängu ajal üsna ettearvamatult ja kehvasti. Ta suutis Londero alistada 6:4, 7:6 (7/3), 6:1, kuid ütles, et kartis tõsiselt oma õla pärast ning arvas isegi, et see võib tema karjäärile saatuslikuks saada.