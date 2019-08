Mercedese vormel 1 meeskond kinnitas järgmise hooaja sõitjad

Kui Hamiltoni jätkamine Mercedeses oli varem kindel, siis Bottase tuleviku kohal rippus küsimärk. Mercedes kinnitas, et 2017. aastal meeskonnaga liitunud soomlane sõidab tiimis ka järgmisel hooajal. «Olen väga õnnelik ja uhke, et olen Mercedeses ka neljandat hooaega. Tahan tänada kõiki meeskonna liikmeid ja Mercedese juhatust usalduse eest,» kommenteeris 30-aastane Bottas.

«Minu etteasted on iga aastaga paremaks läinud ja see on suurepärane viis alustada 2019. aasta teist poolt,» jätkas Bottas, kes asub MM-sarja üldarvestuses 188 punktiga teisel kohal, jäädes meeskonnakaaslasest Hamiltonist maha koguni 62 silmaga. «Minu eesmärk on tulla maailmameistriks. Ma usun, et Mercedeses on 2020. aastal selleks parim võimalus,» lisas soomlane.