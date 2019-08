Põlva Serviti stardib eurosarjas võõrsil sloveenide vastu

Korduskohtumine toimub nädala pärast Põlvas, Mesikäpa hallis. Selle paari võitjat ootab järgmises ringis põlvalaste «vana tuttav» ehk Valgevene meistrivõistluste hõbe ja pikaaegne Serviti konkurent Balti liigas Minski SKA.

Serviti osaleb eurosarjas juba 19. hooaega järjest. Kahel korral jõuti 16 tugevama hulka, hooajal 2006/07 läbiti edukalt kolm ringi just EHF Cupil ja jäädi kaheksandikfinaalis alla Hispaania klubile Iruni CD Bidasoa. Mullu pudeneti EHF Cupi avaringis napilt šveitslaste BSV Berni vastu, kui kodus tehti 26:26 viik, ent võõrsil kaotati 25:27.

«Kontrollturniir Põlvas sujus üldjoontes hästi ning loodan, et suudame näidata seda mängu, milleks täna võimelised oleme. Kaitse on kindlasti võtmesõna ja see oli ka mänguelement, millega Põlva Cupil kõige enam rahule võis jääda. Loomulikult saab määravaks ka väravavahtide tegevus kaitseliini taga,» lausus Serviti peatreener Kalmer Musting.

«Meil on mitmeid noori, kelle jaoks tegu esimese euromänguga ja seda veel võõrsil. On tähtis, et nad pinge ja vastaste surve all vastu peaksid, sest nii mõnelgi neist on juba oluline roll meeskonnas. Põlva Cupi finaalis Piiteri Neva vastu lipsas sisse liigselt tehnilist praaki, eurosarjas tuleb seda vähendada,» lisas põlvalaste juhendaja.

Ribnica RD Riko on juba 1956. aastal asutatud käsipalliklubi, kes vaikselt, aga kindlalt tipu suunas liikunud. Iseseisva Sloveenia kõrgliigas jõuti esmakordselt medaliteni neli aastat tagasi ja pole esikolmikust välja langetudki. Tunamullu saadi kohaliku liiga valitseja Celje RK Pivovarna Laško järel hõbe, eelmisel hooajal lõpetati kolmandana.

Kolm viimast aastat mängib Lõuna-Sloveenia väikelinna Ribnica klubi kaasa ka EHF Cupil. Debüüthooajal jõuti alagrupiturniirile, kus kaotati kõik kuus mängu. Tunamullu jäädi kahe mängu kokkuvõttes kolme väravaga alla Riihimäe Cocksile ning eelmisel hooajal pudeneti sama napi kaotusega Islandi klubi UMF Selfoss vastu.

«Vastase kohta oleme vaadanud eelmise hooaja videosid ja kuna tiim neil suurt muutunud pole, siis mingi pilt on ees. Riko mängib väga aktiivset kaitset ja on ühtlaselt tugeva koosseisuga. Aga peame keskenduma oma tegemistele. Tasub mainida, et vist esimest korda ajaloos kohtume meeskonnaga, kelle kodulinn on Põlvast väiksem,» vihjas Musting Ribnica 3500-pealisele elanikkonnale.

Varasemalt on Eesti klubid sloveenidega eurosarjas kolmel korral kohtunud ning seni ollakse võiduta. 2005. aastal tegi Serviti kordusmängus 32:32 viigi Koperi RK Cimosega, kuid oli avakohtumise 9 väravaga kaotanud. Neli aastat varem kaotasid põlvalased Velenje RK Gorenjele ning 2011. aastal jäi HC Kehra kahel korral alla suurklubi Pivovarna Laškole.