Henri Drell tegi Itaalias eduka debüüdi ning murdis singimured

Pesaro peatreener Federico Perego jäi oma hoolealuste esitusega rahule. «Tegime mõlemal pool väljakut hea esituse, nii kaitses kui rünnakul. Kõik mängijad tahtsid ennast tõestada. Loomulikult on väljakul rasketest treeningutest sees olev väsimus. See on arusaadav. Aga kõikide puhul, kes platsil käisid, oli näha hea suhtumine.»