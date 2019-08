Täna otseblogi: kas Kontaveit realiseerib hea vormi ka US Openi teises ringis?

Kontaveit on augustis olnud päris heas hoos. Cincinnati turniiril langesid eestlanna reketi läbi nii maailma edetabeli 14. number Angelique Kerber, kui poolatar Iga Swiatek. Pärast veenvat võitu US Openi avaringis hispaanlanna Sara Sorribes Tormo üle 6:1, 6:1 tunnistas Eesti esireket Postimehele, et on heas vormis.