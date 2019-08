Hollandi eesmärk on lihtne: lüüa Eestile võimalikult palju väravaid

Alles poolteist kuud tagasi mängisite MM-finaalis USA-ga, nüüd täiesti teisel tasemel Eestiga. Kas ümber lülitumine on naiskonnale keeruline?

Jah, kõik on erinev. Prantsusmaal vaatas finaali 60 000 inimest, võrratu atmosfäär, homme tuleb kuuldavasti umbes paar tuhat. Ka meil Hollandis käib palju rahvast naiste jalgpalli vaatamas.

Ka mäng ise kujuneb kindlasti väga erinevaks. Valdame palju palli, peame tegutsema kiirelt ja looma võimalikult palju võimalusi. Eestil läheb ründamisega tõenäoliselt keeruliseks, kuid see-eest oskavad nad tegutseda üksmeelselt kaitses. Oleme sellest teadlikud ja peame uue olukorraga kohanema.

Kui oluline on teile homme võita võimalikult suurelt?

Esmatähtis on muidugi võit. Aga meile on oluline ka näidata võimalikult head mängu terve 90 minuti jooksul. Kui see tähendab, et avaneb võimalus lüüa palju väravaid, siis peame neid lööma. Peame andma endast kõik ja näitama oma tipptaset. Kas see õnnestus, saan öelda homme õhtul.

Kõrvaltvaatajad kirjeldavad imena, mida olete suutnud 2,5 aastaga suutnud ses ametis korda saata. Mida olete selle naiskonnaga teinud?

(Naeratab malbelt). Tõesti on olnud äärmiselt tore aeg. Kaks äärmiselt suurepärast turniiri, millega on kõik väga-väga rahul. Aga tegelikult oli naiskond juba enne minu tulekut piisavalt arenenud. Vaja oli lihtsalt väikest sammu, et astuda «healt» tasemelt «väga heale» tasemele. Koduseks EMiks valmistudes suutsime teha oodatud muutuse. See oli äärmiselt oluline. Tegemist oli selge murdehetkega, kust edasi läks kõik ülesmäge. Mängijate enesekindlus ja nälg tõusid märgatavalt, nad suutsid piirid enda sees murda. Samuti näitasime tervele Hollandile sel turniiril, et ka naised oskavad meil tipptasemel jalgpalli mängida.

Kui populaarne on naiste jalgpall teie hinnangul Hollandis? Kui võrrelda näiteks meestega.

Viimaste aastatega on olukord kõvasti muutunud. Ma ütleks, et seis on suurepärane. Meil oli kaks avatud treeningut, kuhu tuli 700-800 inimest. Mänge näidatakse televisioonis. Meid toetatakse ja meie üle tuntakse uhkust – tunnetame seda selgelt.

Meestega ei tasu veel otseselt võrrelda, sest Hollandi meeste jalgpalli ajalugu on niivõrd pikk ja edukas. Aga naiste jalgpalli teadvustamine on lühikese ajaga teinud suure positiivse muutuse.

Teie naiskond tundub olevat äärmiselt heas tujus: riietusruumist kostus kõva laulu ja naeru, samuti möödus lõbusalt treening.