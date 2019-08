Evans Türgis ei võistle ja naaseb Walesis

Evans sai vigastada juuli keskel Rally Estonial, kui maandus õnnetult hüppest. Seetõttu on tal vahele jäänud juba nii Soome kui ka Saksamaa rallid. Nüüd kinnitas M-Sport, et uelslane jätab ka Türgi ralli vahele ja astub tagasi võistlustulle Walesi rallil.

«Ma olen koos spetsialistidega näinud vaeva ja olen väga õnnelik, et olen Walesi ralliks terve ja saan sellest osa võtta,» oli Evans õnnelik. «Kodu pinnal võistlemine on eriline tunne ja seda rallit ootan ma iga aasta kõige rohkem. Siin sain ma karjääri esimese võidu ja fännide toetus on hämmastav.»

Uelslane ütles, et soovib enne autosse istumist teha täieliku paranemise ja riske ei võta. «On tähtis, et ma oleks 100 protsenti terve enne tagasitulekut ja seetõttu pean Türgi vahele jätma. Kuigi see on frustreeriv, usaldan ma eksperte. Tahan tagasi tulles jätkata sealt, kust lõpetasin - võisteldes hooaja viimases osas parimate kohtade eest.