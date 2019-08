Teemantliiga üldvõitja Magnus Kirt: arvan, et see oli mu elu parim seeria

«Ma arvan, et see oli mu elu parim seeria (77.54 – 85.26 – 83.66 – 85.68 – 85.42 – 89.13). Teine katse lõi mul pinged maha ja siis sain keskenduda sellele, millele oli vaja keskenduda,» sõnas Kirt rahulolevalt, märkides, et tervikuna oli see kõrgest klassist mõõduvõtt (seitsmenda koha saanud sportlane viskas ligi 83 meetrit – toim). «Mul on hea meel, et sain viimasel katsel selle tulemuse ära teha, mida lootsin,» lisas 29-aastane tõrvalane.