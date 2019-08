Sportlik pinge ja viha tõi Teemantliiga üldvõidu

«Ei oska neid kuidagi järjekorda panna, sest ka EM-pronks on minu jaoks märgilise tähendusega,» kommenteeris 29-aastane odamees, lisades seejärel: «Aga arvan, et tiitlivõistlustel on seda tiitlivõistluste hõngu ja õhustikku rohkem. Teemantliiga on suurvõistlus ja väga sarnane tiitlivõistluste finaaliga, aga tiitlivõistlused on suurema pingega.»

Neljandalt kohalt võitjaks

«Ma arvan, et see oli mu elu parim seeria. Teine katse lõi mul pinged maha ja siis teadsin, et enam ei libise. Sain keskenduda sellele, millele oli vaja keskenduda,» sõnas Kirt rahulolevalt, märkides, et tervikuna oli see kõrgest klassist mõõduvõtt. «Mul on hea meel, et sain viimasel katsel selle tulemuse ära teha, mida lootsin,» lisas ta.