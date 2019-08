Otseblogi: mida suudab Vips Belgia GP esimeses sõidus?

Vips on pärast halba hooaja algust suutnud näidata head kiirust. Ta on tänavusel hooajal saanud kaks sõiduvõitu ja lisaks veel ühe poodiumikoha.

Üldarvestuses juhib hetkel venelane Shwartzman, kes on suutnud koguda 124 punkti. Talle järgneb teisel kohal Vips. kes on kogunud 112 punkti. Kolmandal kohal oleval Daruvalal on 104 punkti.