Öösel otseblogi: Kontaveit kohtub US Openi kolmandas ringis maailma 12. reketiga

Anett Kontaveidi alustas US Openi teekonda väga ilusa võiduga hispaanlanna Sara Sorribes Tormo (WTA 83.) üle. Avaringi kohtumine, mille tulemus oli 6:1 6:1, kestis vaid 55 minutit ning Kontaveit tunnistas ise ka, et tegi väga hea mängu.

Bencici käekäik turniiril on olnud üsna sarnane, kui avaringis võitis ta 6:3 6:2 Luxemburgi tennisisti Mandy Minella. Teises ringis pidi ta ka enam kui kaks tundi madistama prantslanna Alize Cornet'iga. Raskest kohtumisest tuli ta tulemusega 6:4 1:6 6:2 siiski võitjana välja.

Eesootav lahing Kontaveidi ja 22-aastase Bencici vahel on naiste esimene mõõduvõtt tenniseväljakutel. Parima tulemusena on US Openil Kontaveidil ette näidata neljas ring 2015. aastast. Šveitsi esireket Bencic mängis seevastu 2014. aastal lausa veerandfinaalis.