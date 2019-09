Kyrgios süüdistas kaotuses staadionivalgustust

Tenniseväljakul rohkelt õiendamisega kuulsust võitnud 24-austraallane ütles, et mängis sisuliselt pimesi.

«Pärast servil palli õhku viskamist ei näinud ma 30 sekundit mitte midagi. Lihtsalt oletasin, et kus mänguvahend olla võib ning üritasin pallile pihta saada,» selgitas Kyrgios pärast mängu.

Kuid see polnud veel kõik. Kyrgios ropendas ja vandus pidevalt ning joonekohtunik tegi talle selle kohta märkuse. Seejärel nõudis Kyrgios matši peakohtunikult Eva Asderakilt too joonekohtunik eemaldada, väites, et ta pole ainsatki vandesõna öelnud.