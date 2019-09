Bø jaoks sattus hooaja tähtsaim kuu ilusa põhjuse pärast ohtu

Jaanuar on laskesuusatamises aga tihe kuu, sest MK-sarjas peetakse kolm etappi. Samuti on jaanuar ettevalmistuse mõttes oluline kuu, pidades silmas 13. veebruaril algavaid maailmameistrivõistlusi.

Kui Bø jätkabki kogu jaanuarikuu vahele, tähendab see, et ta loobub kokku üheksast MK-stardist. «Jaanuar on laskesuusatamise tihedaim kuu. Mul on kahju sellest eemal olla, aga kui võrdlen seda lapse sünniga, siis sel pole tegelikult väga vahet.»