Karel Voolaid enne kaht esimest mängu: võib väga lõhnata nelja punkti järgi

«Kui see strateegia, millega peale läheme, toimib, siis võib väga tõenäoliselt lõhnata nelja punkti järgi,» kõlas Voolaiu suust vahetule enne esimest treeningut uute hoolalustega julge avaldus. «Tänases päevas kõiki asjaolusid arvestades peaksime sellise saagiga olema ülirahul. Valgevene vastu peame väga hästi õnnestuma, plaani ellu viima ja tahte peale suruma – see on kõigile selge. Kui Holland seejärel omakorda meile oma plaani ja tahte peale surub, siis ma võin ju kolme punktiga ka leppida.»

«Tahan, et keskendume eelkõige enda tegevustele. Vastasest sõltumist võiks seeläbi järjest vähemaks jääda. Aga loomulikult ei soovi ma väita, et peaksime Valgevene ja Hollandi vastu mängima sarnaselt. Peame siiski olema paindlikud,» selgitas Voolaid.

Kas julgustad meeskonda võimalikult palju palliga mängima?

«Käisin päris pikka aega koos Tarmo Rüütliga Tartu Ülikoolis. Olen temalt selgelt teatavad mõjutused saanud,» tõi tänane peatreener välja eelkäijatest edukaima. «Kuidas see kõik reaalsuses välja paistab, eks ole näha. Aga tulemus on ülitähtis ja tahame inimestele pakkuda häid emotsioone.»

Voolaid lausus, et Konstantin Vassiljevil on tema mängujoonises väga oluline roll. Eilses liigamängus Paides viga saanud ja välja vahetatud FC Flora poolkaitsja ise tõdes täna, et seisund on vahepeal paranenud.