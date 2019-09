Saaga läbi, Neymar jääb Pariisi. Järgmisel suvel maksab ta 170 miljonit eurot

See tähendab, peab kuidagi jätkama. Suhted kõigi, sealhulgas meeskonnakaaslastega pole pehmelt öeldes soojad. Ta peab esmalt hooaja kuidagi üle elama ja seejärel lootma, et keegi ta järgmisel suvel 170 miljoni euro eest ära ostab. Tulevaks suveks on lepingusse märgitud just niisugune summa, võttis saaga kokku Venemaa spordileht Sport-Ekspress.