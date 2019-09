Eriksen: soovin, et karjääri üle otsustamine käiks nagu arvutimängus

Sel suvel tihedalt Madridi Realiga seostatud taanlasel lõpeb sel aastal Tottenhamiga leping. Taanlase edasine tulevik on lahtine, sest 27-aastane poolkaitsja on avaldanud soovi proovida midagi uut.

«Soovin, et saaksin otsustada nagu Football Manageris, aga paraku pole see võimalik. Jalgpallis ei tea sa kunagi, mis võib juhtuda. On palju tegureid, mis võivad mängu tulla,» kommenteeris taanlane väljaandele Ekstra Bladet.

Eriksen väitis, et spekulatsioonidest ta end häirida ei lase. «Minu jaoks ei ole raske hoida pead külmana. Ma ei loe eriti, mis minust kirjutatakse. Olen tippjalgpallis olnud aastaid ja kuulujutte on olnud igal hooajal. Selge see, et ajal kui mu leping on lõppemas, muutuvad jutud hoogsamaks.»