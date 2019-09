Suurbritannia läheb Doha kergejõustiku MMile võimsa tiimiga

Rivis on ka kolm ülikiiret meest Ühendkuningriigi 2017. aasta kuldsest 4 x 100 meetri teatenelikust: Adam Gemili, CJ Utah ja Nethaneel Mitchell-Blake.

Briti kergejõustikujuht Neil Black ütles, et kergejõustiku MMile minnakse parimas võimalikus koosseisus.

«Dohasse on minemas tõelised maailmaklassi sportlased. 72 atleedi seas on hulgaliselt neid, kes on võimelised üleilmsel jõuproovil medalite eest võitlema,» ütles Black.