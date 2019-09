M-Spordi boss Wilson: Suninenil on eeldused saada sama heaks kui Tänak

25-aastane Suninen on hetkel M-Spordi meeskonnas kaasa tegemas teist täishooaega, 2017. aastal sõitis ta kaasa osalise programmiga. Selle ajaga on ta suutnud poodiumil lõpetada vaid kahel korral, kuid vaatamata sellele usub M-Spordi meeskond, et soomlases on kõvasti potentsiaali.

«Me usume, et Suninenil on kiirus olemas. Praegu on lihtsalt käimas tema areng ja see tuleb sõitjana läbi teha. Vahel on see päris raske ja valus, aga nii autorallis on. Olen alati öelnud, et see võtab aega viis aastat, et saada tippsõitjaks,» rääkis Wilson Autospordile.

«Võib-olla tänu tehnika arengule on see aeg veidi vähenenud, aga vähemalt neli aastat läheb siiski aega, et saada piisavalt kogemusi,» lausus Wilson.

Wilson võrdles Sunineni ka MM-sarja tõeliseks tipptegijaks tõusnud Ott Tänakuga: «Otil läks kaua aega enne, kui temast hea sõitja sai. Me loodame, et Sunineni tippu tõusmine võtab veidi vähem aega, aga tal on olemas sarnane kiirus, nagu oli Tänakul.»