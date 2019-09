Charles Lecelerc: olen valmis MM-tiitli nimel võitlema

«Ma arvan, et olen Vettelist vähemalt viimase kuue etapi kvalifikatsioonides parem olnud. Olen oma taktikat ja lähenemist veidike muutnud. Sõitudes on olukord natuke erinev, olen olnud varasemalt hädas. Õnneks tasusid muutused Spa ringrajal ära,» rääkis Leclerc Autospordile.

«Ma tunnen, et olen tegelikult valmis MM-tiitli nimel võitlema. Mul on nüüd ikkagi olemas meeskond ja masin, millega see on võimalik. Loomulikult peame tööd ja vaeva nägema, et Mercedesega sammu pidada, aga meil on potentsiaal selleks olemas,» lausus Leclerc.