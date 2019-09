Interi fännid astusid Cagliari poolehoidjate eest välja ja süüdistasid hoopis Lukakut

Kirjas lisati, et suvel Manchester Unitedist Milanosse kolinud Lukaku on absoluutselt valesti mõistnud Itaalia jalgpallikultuuri ning et mängija võib sarnaseid hüüdeid edaspidigi Serie A mängude ajal staadionitelt kuulda.

«Pole vaja deklareerida, et Itaalias on rassism probleemiks, sellega sa just tekitatki probleemi. Meil on kahju, et sa pidasid Cagliari fännide hüüdeid rassistlikeks. Kuid sa pead aru saama, et Itaalia pole mõni Põhja-Euroopa riik, kus tõesti esineb probleeme rassistlikul pinnal. Oleme mitmerahvuseline organisatsioon ja tervitame kõik mängijaid, sõltumata nende päritolust. Me pole rassistid ja seda pole ka Cagliari fännid,» kirjutasid Interi fännid.