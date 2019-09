Otse: vollekoondis võitis Valgevene vastu avageimi ja kaotas teise

1. geim: Eesti algkoosseis Toobal, Kreek, Juhkami, Teppan, Täht, Aganits, Rikberg haarab kiirelt ohjad ega lase valgevenelasi kordagi enam ohtlikku lähedusse. Lõpuks vormistatakse geimivõit numbritega 25:17. Eesti näitab mitmekesist ründemängu - punkte tuleb nii diagonaalist, nurgast kui võrgu keskelt -, mitmel puhul on laitmatult toiminud blokk.

2. geim: Geimi algus on esimesega sarnane, Eesti spurdib ette 11:7. Siis haagivad külalised end sappa (11:10) ja lähevad suuresti võõrustajate lihtvigade abil ka mööda (16:17).

Geimi lõpp on dramaatiline. Valgevene juhib juba 24:20, kuid Eesti saab eelkõige tänu Robert Tähe võimsatele servidele viis (!) punkti järjest. Seejärel eduseisud vahelduvad, lõpuks tõmbab maratongeimis pikema kõrre Valgevene - 30:32.

EM-finaalturniir toimub 13.-29. septembril Belgias, Prantsusmaal, Hollandis ja Sloveenias. Eesti peab alagrupikohtumised Hollandis kahes erinevas linnas, meie vastasteks on Holland, Poola, Tšehhi, Ukraina ja Montenegro. Avakohtumises on 13. septembril vastaseks Poola (Rotterdamis). Seejärel minnakse 14. septembril vastamisi Montenegroga (Rotterdamis), 15. septembril on vastaseks Tšehhi (Rotterdamis), 17. septembril mängitakse Hollandiga (Amsterdamis) ning 18. septembril Ukrainaga (Amsterdamis).