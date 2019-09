Wilson: Fordi peakontor tahab nautida edu, kuid peab selleks aitama meil Tänaku tagasi tuua

Ajaleht AS tuletas Wilsonile meelde, et Tänak nimetas Soome rallil teda enda teiseks isaks. Wilson tõdes, et on Tänakuga lähedane, kuid M-Spordist on aegade jooksul läbi käinud teisigi häid sõitjaid.

«Kui ma vaatan rallide poodiumeid, siis näen seal paljusid piloote, kes on meie tiimis sõitnud. Mitte ainult Tänak, vaid ka Neuville ja Ogier. Need kolm meest on praegu teistest üle,» rääkis Wilson.

«Näeme kõvasti vaeva, et Tänak tagasi meie juurde tuua, aga vajame selleks Fordi tuge. Nii USAs kui Euroopas ollakse huvitatus edust, kuid selle jaoks peame enda juurde tooma sellise tippsõitja nagu Tänak,» jätkas Wilson.