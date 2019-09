Põhirolli tõusnud Juhkami jäi päevatööga rahule

«Kõik vastased teavad, kuidas suudame keskelt rünnata, kui meil vastuvõtt käes on. Ka täna üritas Valgevene meid serviga suruda – tahtsin näha, kuidas Tähe ja Juhkami koostöö ses olukorras toimib,» selgitas Cretu. «Olime sellist kooslust seni proovinud ainult trennides. Aga trenn on trenn ja mäng on mäng. Robi pidi tavalisest rohkem vastuvõtule keskenduma ja sai veidi vähem rünnata. Üldjoontes jäin nähtuga rahule. Kindlasti on see ka EMil üks võimalus, mida saame kasutada.»