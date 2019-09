Luis Suarez: Neymar tegi kõik, et naasta Barcelonasse

«Me rääkisime sellest omal ajal. Me ütlesime talle, et pole paremat kohta kui Barcelona. Kuid see oli tema otsus, mille ta langetas,» ütles praegune Barcelona ründaja Luis Suarez, kes avaldas hiljutises intervjuus kanalile Fox Sports Radio, et Neymar proovis suvel Kataloonia tippklubiga liituda. «Ta tegi kõik, et naasta siia.»