Kelly Sildaru jätab hooaja esimese MK-etapi vahele

Kuna Sildarul tuleb pikk hooaeg ja palju puudumisi koolist, otsustas sportlane septembri alguse kodumaal olla. «Kelly oli Uus-Meremaal, aga nüüd on ta Eestis. Põhjus on see, et tal on vaja kooliasjadega tegeleda,» lausus telefonitsi Postimehele sportlase treenerist isa Tõnis Sildaru, kes ise viibib hetkel Uus-Meremaal. «Eks me liigume vahepeal koju ja seejärel läheme koos Austriasse või Šveitsi lumele,» lisas treener.