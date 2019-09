Bale: mind ei huvita, mida kriitikud minust arvavad

«Ma ei kuula ühegi kriitiku arvamust, sest nad ei tea, millest nad räägivad. See, mida minu kohta kirjutatakse ei vasta tõele ja see ei tähenda minu jaoks midagi,» rääkis Bale pressikonverentsil enne koondisemänge.

Mitmel korral oli õhus küsimus, et kas Bale jätkab Madridis. Hooaja alguses on mängumees tõestanud vastupidist ning ta on kerkinud taas põhimeeskonnale vajalikuks mängijaks. «Mul on seljataga väga töökas suvi ja ma tegin kõik, mida minult nõuti,» jätkas Bale.