Jalgpallikoondise peatreener: Kostja on paranenud ja mänguks valmis

«Hetkel on kõik terved. Kostja on paranenud planeeritult ja on mänguks valmis,» kinnitas peatreener.

Valgevene vastu on koondise eesmärk saada tabelisse kirja esimesed võidupunktid. Millise plaaniga võit koju jäetakse? «Meil on kindel mänguplaan. Oleme treeningutel teinud praktilisi harjutusi, et see mänguplaan mängijateni viia. Selleks, et mängu võita, peame olema palliga väga head, üleminekutel tugevad ning kaitses kindlad. Millisel faasil kõige suurem rõhk on, näete homme,» jätkas Voolaid.