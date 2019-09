Kas sellist MMi tahtsimegi? Palju ühepoolseid mänge

Maailma esinduslikemale jõuproovile – kui olümpiamängud välja jätta – on kokku saanud liiga ebaühtlane seltskond. Selle taga on rahvusvahelise korvpalliliidu FIBA otsus lubada MMile varasema 24 asemel 32 meeskonda. Malli võeti selgelt jalgpallist, mis iseenesest pole vale, kuid esiteks võis otsus olla veidi kiirustatud, teiseks on teostus selgelt ebaõnnestunud ja kolmandaks ei aita FIBA uus võistluste süsteem objektiivselt parimate MMile jõudmisele kaasa.