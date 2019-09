Ott Tänak: oleme Türgi ralli võiduks valmis

Toyota esipiloot, eestlane Ott Tänak sõnas, et eesmärk on ka tänavu Türgi ralli ära võita.

«Kuid, nagu me nägime eelmisel aastal, ei ole see kerge ülesanne. Muidugi oleme võimelised võtma ka kaksikvõidu nagu mullu. Kuid eelmisel aastal saime esikoha tänu sellele, et olime nutikad, sest meie kiirus polnud veel nii hea,» rääkis Tänak

«Etapid võivad olla väga rasked, seega taktika on selles, et üritame lihtsalt probleeme vältida. Tahame teha vägeva esituse, sest meeskond on selle nimel kõvasti vaeva näinud. Motivatsioon on pärast Soome ja Saksa rallisid kõrgel, sest see näitab, et meie pingutused kannavad vilja, » lisas Tänak.