Caster Semenya hakkas jalgpalluriks

Kahekordne 800 meetri olümpiavõitja ja kolmekordne maailmameister ütles, et ta on allkirjastanud lepingu ühe Lõuna-Aafrika klubiga, treenib nende juures ning võib mängimist alustada pärast järgmise üleminekuakna sulgemist. Enne kui Semenya krooniti 2009. aastal maailmameistriks, tegelas ta just jalgpalliga.