Täna: Eesti jalgpallikoondis kohtub uue peatreeneri käe all valikmängus Valgevenega

EM-valiksarjas on Eesti siiani pidanud kolm kohtumist, kirja pole saadud aga ühtegi punkti. Avamängus kaotati võõrsil Põhja-Iirimaale 0:2, järgnevalt kohtuti Põhja-Iirimaaga kodus ning kaotati 1:2. Kolmandas kohtumises jäädi võõrsil Saksamaale alla koguni 0:8.



Pärast ajalooliselt suurt kaotust Saksamaa vastu vahetas Eesti koondis peatreenerit - lahkus Martin Reim ning uueks peatreeneriks määrati siiani U21 koondise eesotsas olnud Karel Voolaid. Uus peatreener tõi endaga ka väiksed muudatused, eelkõige on eesmärgiks tuua koondisesse juurde noori mängijaid.



Eesti koondis on Valgevenega mänguks ilusti valmis - taasliitunud on meeskonna raudvara Ragnar Klavan, kerge trauma saanud Konstantin Vassiljev on samuti paranenud ning valmis kohtumist alustama. Valgevene koondisest on puudu aga meeskonna põhiründaja Aleksandr Martinovitš.



Voolaid sõnas enne mängu antud pressikonverentsil, et koondis paneb rõhku küll ründamisele, kuid kaitses on samas asjad korras vaja hoida. «Meil on kindel mänguplaan, oleme treeningutel teinud praktilisi harjutusi, et see mänguplaan mängijateni viia.»