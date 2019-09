Tallinn International Horse Show toob Eestisse maailmakuulsa hobushow

Barcelonas sündinud ja kasvanud Santi on tänaseks etendusi andnud üle maailma: New Yorgist Hong Kongini välja. Noormehe eriliselt tugev side loomadega ja suur kirg nendega tegelemisel paelub vaatajat esimesest momendist alates.

Hispaanlane on pärit hobusekasvatajate perekonnast ja hobustega tegelemine on tal veres. Ratsutama õppis Santi enne kui käima ja 14-aastaselt sai temast professionaalne rodeo sportlane. Etendusi, mis toimuvad Sercam Shows nime all, korraldatakse ühiselt koos venna Johniga.

Santi on öelnud, et hobused teavad, et tema süda on täis armastust ja austust nende suurte loomade vastu ning seetõttu on nende side väga tugev ja eriline. Lisaks hobustele astuvad tema etendusel üles ka koerad.

Ühes intervjuus on Santi öelnud: „Igal inimesel on unistused. Mina unistasin, et kõik minu hobused võiksid olla nagu koerad. Et nad istuks, lamaks ja naudiks vaba treeningut ning reageeriks nimele. Nii olen ma oma unistuse nimel töötanud, hobuseid tundma õppinud ja nendega sõbraks saanud. Trikk on selles, et nendega töötades peab olema neile juht ja õppima neid tundma nende loomulikus olekus.“

Santi Sierra hobuste ja koerte show on Tallinn International Horse Show kavas reedel, 4. oktoobril kell 19.15 ning pühapäeval, 6. oktoobril kell 15.20.

Ürituse raames peetakse ka kaks maailmakarika etappi – koolisõidus ja takistussõidus.

Tallinn International Horse Show programmiga saab tutvuda kodulehel www.tallinnhorseshow.ee