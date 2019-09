Jalgpallikoondise peatreener Voolaid: me ei suutnud väärikalt lõpuni vastu pidada

«Mäng oli selline tõusude ja möönadega. Oli kaks võrdset võistkonda, kes mõlemad tahtsid võita. Teatud hetkedel olid Valgevenel head võimalused, siis jälle olid meil omad head võimalused. Mäng käis ühe meeskonna käest teise kätte,» lausus Voolaid.

«Selle hetkeni, kuni olime sunnitud Vassiljevi välja võtma, oli meil mängu üle väga hea kontroll. Konstantin küsis ise vahetust, nädala tagune vigastus andis tunda. Olime teadlikud, et see võib ka mängu alguses juhtuda. Olen talle tänulik, et ta suutis meid nii palju aidata,» rääkis Voolaid Vassiljevi lahkumisest.

«Vahetuste järel hakkasid paremad võimalused Valgevenel tulema. Väiksed detailid otsustasid tegelikult mängu saatuse. Plaan millega üritasime mängida näitas, et pikematel episoodidel saime täitsa hästi mänguga hakkama ja panime Valgevene raskustesse. Päris kogu mänguks ei saa me Valgevenet surve alla panna, neis on piisavalt sisu ja kvaliteeti, et oma võimalused tekitada,» lausus Voolaid.

«Tagantjärgi ei saa ju Ragnarile öelda, et avavärava olukorras vehi kätega kõvemini või kägista vastast vastu. See on tagantjärgi tarkus ja sellest kasu ei ole,» rääkis Voolaid kohtumise avaväravast.

Erik Sorga kohta oli Voolaiul aga kiidusõnu täna piisavalt: «Valisin tema, sest tundsin, et tema koos Vassiljevi ja Zenjoviga võib hea klapi leida. Meil olid omad liikumised kokku lepitud. Kahe mängu plaanis näen Rauno Sappineni juures suuremat rolli just Hollandi vastu. Oskan Sorgat hinnata, esimest korda algkooseisus olles selline mäng teha – jään tema sooritusega rahule. Kripeldama jääb ainult Eriku esimese poolaja läbijooks, millest väravat ei sündinud.»

«Me tahaksime nüüd koguaeg mängida palliga rohkem maast juba kaitseliinist alates. Jätkame sellega, mis on meie võimuses. Vastastega kokku põrgates tuleb välja, kas suudame sellise mänguga vastaseid ka surve all hoida. Kõrgest klassist vastased ei lase meil päris nii mängida. Tahtsime, et meie oma mäng liiga avatud poleks – kahjuks lõpptulemuses see täna ei avaldu,» rääkis Voolaid.

Hollandi koondisega mängiks on peatreeneril koosseisus plaanis teha vahetusi: «Ideaalplaan oli varem valmis. Hommik on õhtust targem, vaatame mängijate seisukorra üle. Meil on piisavalt lahendusi, et võitlusvõimeline võistkond välja panna. Vassiljevi tervis on tähtsam kui mäng Hollandiga, vaatame, mis saab. Peame olema valmis mängijaid kasvatama ka nii, et kui Vassiljev ei jõuagi enam mängida, siis oleks meil variandid olemas. Kui see on sunnitud käik, siis tulevikuks on kohtumine Hollandi vastu õppeprotsessis esimene samm.»