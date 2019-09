Video. Erik Sorga: mängisime väga hästi, kuid jalgpallis võib kõike juhtuda

«Mul on väga hea meel, et Karel Voolaid andis mulle võimaluse näidata oma potentsiaali ning ma näitasin seda,» alustas Sorga.

Olgugi, et Sorga lõi täna viigivärava, tuli Eestil üleminutitel vastuvõtta valus 1:2 kaotus. «Jalgpallis selliseid asju juhtub. Me mängisime väga hästi, kontrollisime palli, kuid jalgpallis võib kõike juhtuda,» jätkas ründaja.

Igapäevaselt teenib Sorga leiba Tallinna FC Floras ning mängutempod on koondisetasemel hoopis teised. «Ma ütlen, et see on võrreldav sellega, mida tänavu Euroopa liigas kogesime. Kindlasti polnud see Frankfurdi Eintrachti tasemel mäng, aga mina enda arust mängisid okeilt,» sõnas noormees.