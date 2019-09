Võrkpallikoondis läheb EMile vastu mõõduka optimismiga

Geimid lõppesid Eesti poolt vaadates 16:25, 25:21, 21:25 ja 26:28. Peatreener Gheorghe Creţu ütles mängujärgselt, et kohtumine oli ettevalmistusprotsessi silmas pidades väga vajalik: «Bulgaaria on tugev vastane. Kvaliteedilt kindlasti parem meeskondadest, kellega seni mänginud olime. Mul on väga hea meel, et saime nii hea vastase enne finaalturniiri Tallinna tuua.»