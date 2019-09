Nurmagomedov: ma ei oota kordusmatši McGregoriga, teised väärivad võimalust

Nurmagomedov ja McGregor kohtusid puuris omavahel eelmise aasta augustis ning venelase maadlusvõttele järgnes iirlase matšilõpetamine. «Ma väsitasin Conori ära, et ta ei suutnud enam võidelda. Temaga uuesti kohtumine ei anna mulle midagi juurde ja seega annan võimaluse parem uutele väljakutsujatele,» rääkis venelane.

Nurmagomedov on saavutanud taseme, kus teda on raske alistada ning väga keeruline on tema maadlustehnika vastu lisa käiku leida. Nurmagomedov lõpetas võimsalt: «Inimesed teavad, mis tasemel ma olen. Teen ringis, mida ise soovin!»