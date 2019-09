Peatreener Cretu: saime väga hea kontrollmängu

«Bulgaaria on tugev vastane. Kvaliteedilt kindlasti parem meeskondadest, kellega me seni mänginud olime. Mul on väga hea meel, et saime nii hea vastase enne finaalturniiri Tallinnasse tuua, tõi peatreener esile.

Cretu sõnul ei ole mehed veel tippvormis, aga hetkel ei peagi veel parimas hoos olema. «Vorm koguneb mäng-mängult. Hea on, et me polegi veel tippvormis, sest õiged mängud on alles ees. Pean tõdema, et täna ei olnudki eesmärk tegelikult kõike välja panna,» täpsustas rumeenlane.