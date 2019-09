Blogi: Leclerc lõpetas Ferrari ootused ja võitis Itaalia GP

Itaalia GP on üks legendaarsemaid võidusõite F1-karusellis ja ühe erandiga on see viimased 70 aastat sõidetud Monza autodroomil. Nukker seeria on käsil Ferraril, kes oma kodurajal pole võidutsenud juba 8 aastat ning seda viga püüavad parandada nooruke Charles Leclerc ja varasemalt Red Bulliga Itaalias võidutsenud Sebastian Vettel.