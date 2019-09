Karel Voolaid: meie eesmärk ei saa olla võimalikult napilt kaotada

Voolaid kinnitas, et jääb hommeõhtuses EM-valikmängus truuks reedel Valgevene vastu pruugitud 4-3-3 mängujoonisele. «Taktikaliselt väga suurelt vangerdama ei ole plaanis hakata. Samas tuleb arvestada, et mängu iseloom saab tõenäoliselt olema reedesest mõnevõrra erinev,» sõnas teist korda peatreenerina Eesti A-koondist ohjama asuv Voolaid.

Ta täpsustas kohe, et öeldu ei tähenda sugugi vabatahtlikult ja ainult kaitseasendisse jäämist. Voolaid lausus korduvalt, et meeskonnal peab olema usku ja julgust. «Tahaksin muuta tavapärast mõtlemist, et meil on Hollandi-suguseid vastaseid võimalik nõelata ainult kiirete kontrarünnakute või standardolukordadega. Soovin mängijateni viia mõtlemist, et sel tasemel meeskondade vastu saab ohtlikult rünnata ka rohkem kui kahe või kolme sööduga.»

«Kui ütlesin enne mänge Valgevene ja Hollandiga, et tahame nelja punkti, siis nüüd pärast reedest valusat kaotust ei tahaks küll kuulutada: uus eesmärk on hoolitseda selle eest, et Holland meile võimalikult vähe lööks. Ma ei suuda kuidagi mängijatele sisendada: mängige nii, et võimalikult vähe tuleks. Tahame rohkemat!» lausus Voolaid.

«Soovin, et meeskonnas oleks auahnust ja julgust. Suure südame ja usuga mängides on väga suured varemgi langenud. Ka ise oleme ju siinsamas sellesama Hollandi vastu pidanud kaks lahingut, mis minu jaoks on mõlemad märgilise tähendusega.»

Vassiljevita, aga ilmselt taas Sorgaga

Voolaid kinnitas, et reedel vigastuse tõttu välja vahetatud Konstantin Vassiljev – kes kuue aasta taguses Tallinna-mängus lõi Hollandile kaks väravat – ilmselt homme õhtul kaasa teha ei saa.

«Tõenäosus, et Kostja saab meid aidata, on väga-väga väike. Lõplik selgus saabub homme, täielikult ei tahaks lootusi veel maha matta. Vaatamata vanusele on ta hingelt endiselt noor ja põleb mängusoovist,» kirjeldas Voolaid keskväljaliidri seisundit.

Kui varem lausus ta, et Valgevene on ründajatest sobilikum vastane Erik Sorgale ja Holland pigem Rauno Sappinenile, siis nüüd möönis ta, et Sorga hea esitus pani ta mõtlema.

«Erik tegi päris tugeva avalduse ja raskendas treenerite otsust. Aga ma ei ütle, kas homme alustab Erik või Rauno,» märkis Voolaid. «Küll võin lisada, et paljud esialgu kavandatud vahetused jäävad siiski toimumata.»

Käit: tahame pakkuda kolmanda kõva madina

Poolkaitsja Mattias Käit kirjeldas meeskonnas valitsevaid emotsioone. «Elu läheb edasi. Eesti on selsamal staadionil pidanud Hollandiga paar päris head ja kõva madinat. Loodame, et homme juhtub midagi sarnast,» pidas ta silmas 2001. aasta 2:4 kaotust (kus Eesti veel 83. minutil juhtis) ja kuue aasta tagust 2:2 viiki (kus Hollandi üleajal penaltist viigistas).