Eesti meister rakendispordis selgus ülipõnevas duellis

«Võit tuli seekord tõesti ülinapilt. Poppi oli täna maratonis kiirem, arvasin hoopis, et kiirem on siin Friidom. Hobune näitas tegelikult kõigil kolmel ala head vormi, kuigi sellel aastal on meil selles osas palju tagasilööke olnud, sest ta on hakanud võistlustel rohkem kartma,» sõnas võitja.